Música e gastronomia: 'Torresmofest' começa nesta quinta na Capital

Bora curtir! Começa hoje (10), o Torresmofest — um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil. Com mais de 25 expositores e programação musical diária, a entrada do evento é gratuita e vai até domingo (13).

Entre food trucks e barracas, o evento oferece de joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outros.

Consagrado em diversos estados brasileiros, o Torresmofest acontece no estacionamento do Shopping Campo Grande, das 12h às 22h, e conta com área kids para a criançada.

Confira o cronograma musical:

Quinta feira (10)

20h - Tributo ao Tim Maia;

Sexta feira (11)

20h - Livro dos dias Cover Legião Urbana;

Sábado (12)

17h - Tributo aos Mamonas Assassinas;

20h - Rapha e Leo;

Domingo (13)

17h - Big City - Festa hits;

20h - Bohemian Rock - Cover Queen.

