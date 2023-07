"Não fale assim com a mamãe": Morre a atriz Neusa Maria Faro, aos 78 anos

A atriz Neusa Maria Faro, 78 anos, morreu na madrugada deste sábado (8). A informação foi confirmada por amigos e familiares da artista nas redes sociais.

Conhecida pela atuação em novelas como Alma Gêmea, O Profeta e Caras & Bocas da Rede Globo, a artista estava afastada da televisão desde 2016. Neusa nasceu em São Paulo, em 1945, na cidade de Sorocaba.

De acordo com o portal G1, o corpo da atriz será enterrado ainda hoje (8), no Cemitério Municipal de Valinhos, interior de São Paulo. A causa da morte ainda é desconhecida.

No Instagram, o ator e dramaturgo Pedro Leão lamentou o falecimento de Neusa. “Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo, Neusa”, escreveu.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também