Não gostou! Governo afirma que 'bota' de Manoel de Barros será retirada ainda hoje

Sem o pé direito há mais de 2 anos, uma bota marrom foi deixada no monumento de bronze que homenageia o poeta Manoel de Barros, instalado na região central de Campo Grande. O improviso no pé da estátua foi colocado na noite de ontem (18) e, apesar de dar um "charme" no monumento, será retirado nas próximas horas, conforme o Governo do Estado.

Procurada, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul informou que a bota colocada no monumento não faz parte da obra e, diante disso, "ela deve ser retirada nas próximas horas" desta quarta-feira (19).

Conforme ainda a Fundação, a solicitação da restauração do pé da estátua está evoluindo. "A restauração da estátua de Manoel de Barros entrou em novos trâmites para contratação do artista para o trabalho, essa ação, após o processo encaminhando, será realizada", afirmou por meio de nota.

Em abril deste ano, a FCMS já havia divulgado que estava tentando negociar com a Energisa a restauração do monumento, que deverá receber investimento de aproximadamente R$ 140 mil. No entanto, o 'patrocínio casado’ com a empresa ainda não foi fechado e não há previsão de quando deve ser oficializado. Com o valor do patrocínio, a FCMS planeja fazer o restauro do pé vandalizado, os óculos, além de pintar novamente a estátua do poeta.

Localizada entre o cruzamento da Avenida Afonso Pena com as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa, a obra esculturada pelo artista plástico Campo-grandense Ique Woitschach, pesa aproximadamente 400 kg, e tem 1,38 metros de altura e 1,60 m de largura. Foi montada em dezembro de 2017 como forma de comemorar os 101 anos de nascimento do artista mato-grossense.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também