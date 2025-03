Não pode tocar nas pessoas! Cíntia Chagas detona Marina Ruy Barbosa e leva invertida

Marina Ruy Barbosa e Cíntia Chagas trocaram farpas na web e movimentaram as redes sociais, dando o que falar. Tudo começou quando a coach de etiqueta e imagem criticou a atriz por conta de um vídeo gravado durante o baile de gala do Festival de Cannes e levou uma invertida da ruiva.

Nas imagens, Marina encontra um amigo e o cumprimenta, pegando no braço dele. Cíntia pegou o corte do vídeo, selecionou a música Pega no Bumbum, do É O Tchan e criticou a artista 'sem papas na língua'.

“Pare de pegar nas pessoas. É inoportuno, deselegante e enfadonho”, escreveu. Ela ainda chama atenção para um possível incômodo do rapaz com a atitude da atriz.

Entretanto, Marina Ruy Barbosa não gostou das pontuações da coach e a rebateu 'na lata'.

“Obrigada pelo toque. Ops, toque não pode não pode, né, Cíntia? Da próxima vez consulto antes como devo tratar meus amigos”, escreveu. Veja o momento:

