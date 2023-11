Não vai ter! Show de Gusttavo Lima em Coxim é cancelado

O show do Gusttavo Lima marcado para o dia 1º de dezembro deste ano, em Coxim, a 260 km da Capital Sul-mato-grossense, foi cancelado. Os fãs que compraram ingressos já podem solicitar o reembolso nos locais em que realizaram a compra para o evento.

A notícia de que não haveria mais o show do Embaixador na cidade foi dada pelo próprio contratante do evento, Pércio Fabiano, conhecido como “Preguiça”. Segundo ele, o contrato só poderia ser realizado por meio da Dut’s eventos, única empresa que fecha datas com o escritório do músico.

“Na hora de cadastrar no financeiro, cadastraram a Dut’s e não a minha empresa G10. Mandaram a máquina de compra de ingressos da BaladAPP e quando fui pagar a segunda parcela do show, não consegui o repasse das vendas dos ingressos”, explicou Preguiça.

O empresário comprovou que deu o sinal de R$ 100 mil para fechar a data. Mas, antes de vencer a segunda parcela, de R$ 500 mil, foi informado pela Dut’s que só receberia o dinheiro dos ingressos após a realização do evento.

“Não é certo eu pagar o evento e usufruir depois. Para não prejudicar ninguém, resolvi cancelar. Assim, todo mundo tem seu dinheiro de volta”, explicou. “Preguiça” ainda alega que queria pagar a parcela com parte dos R$ 750 mil das vendas dos ingressos.

A decisão de cancelar o show vinha sendo considerada, até na última quinta-feira (9), “Preguiça” anunciou que iria devolver o dinheiro para os fãs. “Estou tranquilo. Não estou com o dinheiro de ninguém. O importante é que eu mandei devolver e quero que devolvam. Agora vou buscar um advogado para resolver isso”.

Por meio de nota, a Dut’s informou que a empresa não tem nada a ver com o episódio. “Não temos responsabilidade alguma com evento, por isso não iremos comentar o caso”, finalizaram.

Aquidauana - Quem é fã e ainda quer ver o cantor Gusttavo Lima de pertinho, ainda em 2023, será possível. Apesar de não se apresentar mais em Coxim, o músico estará em Aquidauana, a 135 km da Capital, na próxima terça-feira (14).

O show está confirmado para às 18h, no Estádio Noroeste, localizado na Rua Assis Ribeiro, nº 28, bairro Alto. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

