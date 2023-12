Natal sem Peru? Empreendedoras se unem e abrem encomendas de ceia vegana na Capital

O mês de dezembro já está quase chegando na metade, e com isso surge a correria entre familiares e amigos para organizar a celebração para uma das ocasiões mais importantes do ano: o Natal. Na data, é comum que as pessoas se reúnam ao redor de uma mesa repleta de delícias que já fazem parte da tradição, como peru, farofa, diferentes tipos de salada e, claro, as sobremesas. No entanto, o momento de degustar os mais fartos pratos pode não ser tão agradável para quem tem restrições alimentares, e optou pela alimentação vegana. Como ficam essas pessoas? O JD1 te conta!

Foi pensando nesse público que não consome produtos de origem animal, que os restaurantes Flor de Camis e Massas Capivara se uniram na missão de fazer com que o Natal seja igual para todos - sem exceção.

Ao JD1, as empreendedoras Alessandra Mathias e Camila Santana contaram como tudo começou. "O natal Flor de Camis acontece desde 2019, mas há dois anos faço parceria com a Massas Capivara, da cheff premiada Camila. Todo ano temos uma demanda intensa, a procura é grande porque o público é bem fiel e acredito também que nosso cardápio tenha opções que agradam até mesmo o público que consome carne e/ou produtos de origem animal", explicou Alessandra.

Foto: Flor de Camis

De acordo com a cozinheira, um dos pratos que mais chama a atenção na época natalina é o abacaxi recheado. "Essa opção foi inspirada num prato tradicional de Natal e adaptado para a versão sem carne. Esse eu vendo para todos os públicos, não tem quem resista", relevou ela.

Inovando em Campo Grande, as amigas e parceiras nesse projeto gastronômico afirmaram que essa era uma necessidade na Capital, fazendo com que elas olhassem para esses clientes também nas datas festivas, e não apenas no dia a dia. "Aqui a gente valoriza muito as conexões e sabemos que juntas potencializamos nosso alcance e poder de criação, por isso unimos nossas cozinhas para trazer essa proposta inspirada em pratos tradicionais em formato vegano. Queremos fazer parte desse momento, levando opções elaboradas, coloridas e deliciosas para aqueles que escolheram a alimentação vegana", detalharam.

Para o fim de ano, o 'Menu de Natal' elaborado por elas oferece aos clientes uma ceia completa, com entrada, salada, guarnições, prato principal e sobremesa. "Para montar é simples. Como não trabalhamos com combos, é só o cliente escolher os itens que mais gostar e pronto, terá uma deliciosa ceia de Natal para a família e amigos", finalizaram.

Os pedidos são limitados e podem ser feitos até o dia 20. Mais informações e encomendas: (67) 99340-8431.





