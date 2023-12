No Dia Internacional da Mulher, Tiago Iorc fará show em Campo Grande

O cantor Tiago Iorc fará show no formato 'violão e voz' em Campo Grande, em uma data de muita importância e significado para as mulheres: o Dia Internacional da Mulher. O evento, em 8 de março de 2024, acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. A cantora Campo-grandense Dora Sanches fará a abertura do show, com bilhetes que variam de R$ 140 a 500.

Autor de sucessos como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina", o cantor e compositor se consagrou como um dos principais ícones do pop nacional, inspirando um público fiel em todo o Brasil. Em seus 16 anos de carreira, Tiago Iorc soma oito álbuns e parcerias musicais com nomes aclamados, como Milton Nascimento e Jorge Drexler.

Em setembro de 2023 foi lançado o single "Durar (Uma Vida com Você)", fruto da bem-sucedida parceria entre Tiago e a italiana Laura Pausini, que rendeu ainda uma versão acústica.

O último de Tiago na Cidade M orena foi em abril de 2017, quando o cantor se apresentou no Diamond Hall. O cantor também deve se apresentar em Dourados, no dia 9 de março, no Clube Indaiá.

Dora Sanches

A cantora pop, de 23 anos, possui elo com a música regional Sul-mato-grossense. Atualmente, ela mora no Rio de Janeiro, e desde 2021 tem lançado singles no Spotify, sendo o mais recente ‘Não vá’, que retrata diálogo com sua mãe, ainda jovem, previsto para ser lançado em 18 de dezembro deste ano.

Com mais de 700 mil streams no Spotify, o EP de Dora, com cinco canções, é uma produção de Moogie Canazio, com três músicas gravadas no EastWest Studios, em Los Angeles: ‘Bomba relógio’, ‘Fora de alcance’ e ‘Nunca é tarde demais’. Lançado neste ano, o single ‘Meu lugar’ foi gravado em parceria com o músico Gabriel Sater e produzido por Clemente Magalhães.

Além de seu repertório autoral, a cantora que este ano abriu o show de Marisa Monte no Ginásio Guanandizão, interpreta ao vivo clássicos de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Al Green e Gonzaguinha.

Serviço

Show Tiago Iorc 'violão e voz'

Campo Grande - 8 de março

Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Às 20h

Dourados - 9 de março

Salão Nobre do Clube Indaiá

Às 20h



Os ingressos estão a partir de R$ 140, compre aqui. O show é realizado pela Music Tour e ABP Eventos.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também