No elenco da novela gravada em MS, Agatha Moreira e namorado passeiam por Bonito

Nome confirmado na próxima novela das nove da TV Globo, Agatha Moreira também está em Mato Grosso do Sul, onde já estão sendo gravadas cenas para o folhetim de Walcyr Carrasco. Mas, antes de entrar em cena como “Graça”, sua nova personagem, a atriz aproveitou para dar um passeio por Bonito, a 283 km da Capital.

Ela e o namorado, o ator Rodrigo Simas, deram show de simpatia ao serem tietados por fãs. Além de posar para fotos com o dono de um dos restaurantes mais famosos da cidade, o casal também atendeu clientes que estavam no local.

Na novela, a eterna Josiane, de “A Dona do Pedaço”, viverá uma empresária, dona de uma boutique na cidade fictícia da história. Os atores Leona Cavalli e Claudio Gabriel serão pais da Agatha, na trama, e contarão com Tatá Werneck no mesmo núcleo.

Com dia intenso de visitas, o casal visitou vários pontos de destaque da cidade turística, como o Corsini Slow Coffee, onde tiraram mais fotos com fãs.

Vale lembrar que os atores Cauã Reymond e Barbara reis, protagonistas, também estão em solo Sul-mato-grossense. Os atores chegaram no domingo (29), e se renderam ao tereré.

