No flagra! Sucuri é vista tentando 'roubar' iscas de pescador em MS; Assista

Uma sucuri foi flagrada tentando "roubar" as iscas de um pescador e as imagens viralizaram. O caso aconteceu no último sábado (27), no Parque Marina Gatass, em Corumbá, no interior de Mato Grosso do Sul.

O registro foi feito pelo fotógrafo especializado em natureza e vida selvagem, Guilherme Giovanni. No vídeo é possível ver a serpente chegando de forma sorrateira.

Conforme relatado pelo profissional, a sucuri levantou a cabeça e se aproximou das iscas do pescador que deu até um apelido para o animal: “Joaninha”.

Segundo o fotógrafo, o pescador disse que já viu a mesma sucuri outras vezes e que ela sempre se aproxima e não é agressiva. “Se eu não tivesse visto, não ia acreditar nessa história”. Veja:

