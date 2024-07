Novo local: Show de Lulu Santos em Campo Grande será no Ondara Palace

A produção do cantor Lulu Santos atendeu aos pedidos do público e anunciou nesta sexta-feira (5), a mudança de local do show da turnê ‘Barítono’ em Campo Grande. Inicialmente programado para ocorrer no Ginásio Guanandizão, agora o evento será realizado no Ondara Palace, localizado na Av. Des. Leão Neto do Carmo, no Jardim Veraneio, no Parque dos Poderes.

Em nota oficial da produção do cantor Lulu Santos, a mudança foi impulsionada por solicitações frequentes dos fãs nas redes sociais, que buscavam um local mais confortável e adequado para a apresentação. Data, setores, posições dos assentos e valores dos ingressos continuam os mesmos.

“A mudança visa garantir um ambiente climatizado, cadeiras confortáveis, acústica apropriada, iluminação e equipe preparada para receber o evento. A data e o horário do show permanecem os mesmos, e os ingressos nos setores já adquiridos continuam válidos para o novo local, todos no mesmo formato”, informou em nota oficial a produção do cantor e Banca do Ingresso.

Em Campo Grande, a produtora local também ressalta a excelente escolha da produção do cantor. “O Ondara Palace é um ambiente climatizado, com cadeiras confortáveis, acústica apropriada para esse estilo musical, iluminação decorativa, equipe preparada no receptivo e estacionamento valet. Todo esse cuidado é para dar maior conforto, segurança e comodidade para os fãs do Lulu”, declarou a produtora local.

Informações sobre os ingressos

Os ingressos adquiridos para o Ginásio Guanandizão continuam válidos para o novo local. Não houve alteração nos setores, valores ou posições dos assentos. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 98196-2323.

Os ingressos para o show no dia 27 de julho também podem ser adquiridos através do site. E nos pontos físicos: 1/4 Colchões - Av. Afonso Pena, 4393; 067 Vinhos - Shopping Campo Grande.

O evento conta com o apoio cultural da To On App e Sei Car Veículos.

