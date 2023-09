"O céu ganhou a melhor esfirra hoje", dizem comerciantes após morte de Thomaz

Simpático, risonho, educado e gentil. Assim a vizinhança descreveu "seu" José Thomaz, de 98 anos, da tradicional lanchonete Thomaz Lanches de Campo Grande. Com problemas de saúde, ele morreu nesta segunda-feira (11), comovendo muitos Campo-grandenses.

Dona Cleusa Penteado, de 76 anos, carrega muita história com a família da esfirraria mais tradicional da Capital. Ela que tem uma loja ao lado da lanchonete, contou sobre suas memórias. "Ele sempre foi um ótimo amigo. Passava aqui na loja e dava um cafézinho, uma esfirra. Sempre com boas conversas e risadas. Fazemos aniversário um dia depois do outro, e minha última lembrança com ele, foi no aniversário de 90 anos dele. Era um querido comigo e minha família", contou ela ao JD1.

Amigos desde 1991, o comerciante Alecio Pereira, de 63 anos, da Zig Zag Maquinas de Costura, também lamentou a perda. "Nossos comércio evoluíram juntos com o passar dos anos. Nosso sentimento aqui na Rua 7, é de luto. Todos que tiveram a oportunidade de o conhecer, estão triste no dia de hoje. Ele vai fazer falta!"', disse.

Compartilhando dos sentimentos, a Disk Copy, também localizada próxima a lanchonete, comentou sobre o legado de "seu" José. "Estávamos comentando aqui na loja hoje, que o mais interessante é que ele construiu algo diferente, cumpriu o legado dele com êxito. Foi um homem exemplar, é uma grande perda, mas ficaremos com a história dele aqui, e as deliciosas esfirras", finalizaram.

Devido o acontecimento, a loja ficou fechada nesta segunda-feira, com um aviso de luto.

