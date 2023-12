O que dar de presente no Amigo Secreto? O JD1 dá dicas de até R$ 100

Haja dinheiro para participar do Amigo Secreto da firma, da família, do grupo de amigos... Mas o grande dilema é : o que comprar para presentear a pessoa sorteada? O JD1 preparou uma lista com 10 dicas de presentes que custam até R$ 100 para a brincadeira de fim de ano, confira:

É claro que é preciso conhecer, pelo menos um pouco, qual o estilo da pessoa sorteada. Com base em algumas informações pessoais, já pode escolher o que é mais a 'cara' do seu amigo secreto.

1-Bebidas;

2-Carteiras;

3-Maquiagem;

4-Perfumaria;

5-Canecas;

6-Artigos esportivos;

7-Livros;

8-Chinelo;

9-Acessórios para café ou chá;

10-Copos ou garrafas de água.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também