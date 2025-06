O rei vem aí! Roberto Carlos fará show em Campo Grande

O aniversário é de Campo Grande, mas quem ganha o presente é você! Cantor de grandes sucessos, Roberto Carlos, fará show em Campo Grande no dia 25 de agosto, dia que antecede o aniversário da cidade, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês. O evento é organizado pela Dut’s Entretenimento.

Conforme o divulgado no Instagram da Dut’s, a venda dos ingressos começa na próxima terça-feira, no dia 24 de junho, a partir do meio dia.

Nos comentários, algumas pessoas se animaram e já estão planejando quem levar no evento. “Ansioso! Levar minha mãezinha pra assistir esse espetáculo”, comentou um usuário da rede social.

“Estarei na primeira fila. Será meu terceiro show do rei! Amoooooo”, disse uma fã de Roberto Carlos. “Com aquela simpatia de sempre dele”, lembrou outra admiradora.

E você, já está com a roupa de ir? São tantas emoções!

