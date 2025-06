Oficina de Dançaterapia será realizada em Campo Grande; saiba como se inscrever

O Espaço Santa Felicidade, em Campo Grande, vai promover no próximo sábado (28), às 16h, o Módulo 6 do projeto Dança Brasil.

A atividade será uma oficina vivencial de Caboclinhos, conduzida pela arteterapeuta e dançarina Gisele França, reconhecida por sua pesquisa e atuação nas danças populares brasileiras.

A iniciativa integra uma série de encontros que unem arte, saúde e autoconhecimento por meio da Dançaterapia, prática terapêutica que utiliza o corpo em movimento como ferramenta de expressão e transformação pessoal.

Segundo Gisele, os cinco módulos anteriores reuniram participantes de diferentes idades e histórias, formando um grupo plural e enriquecedor. “Estamos reunindo pessoas interessadas em dançar como forma de autoconhecimento e expressão, além de conhecerem a cultura brasileira”, destacou.

Nesta edição, os participantes terão contato com a ancestral dança dos Caboclinhos, manifestação tradicional das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Com raízes indígenas, afrodescendentes e populares, a dança envolve o uso de maracás, flechas e outros elementos que imitam a natureza, promovendo uma vivência profunda de conexão com a terra, com o sagrado e com os ciclos da vida.

Além da proposta cultural, a oficina buscará promover o bem-estar físico, emocional e social dos participantes.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99514-0382, com o investimento de R$ 30.

