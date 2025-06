ONG promove feira de adoção com cães e gatos resgatados neste sábado na Capital

A ONG Amicats realiza no próximo sábado (7), mais uma edição da feira de adoção com o objetivo de transformar a vida de animais resgatados do abandono e oferecer uma nova chance a cães e gatos em busca de um lar.

O evento será realizado das 13h às 18h, na loja Outpet, localizada na Rua Professor Alexandre de Oliveira, 307, em Campo Grande.

Serão cerca de 20 animais disponíveis para adoção, entre filhotes e adultos, com idades entre três meses e cinco anos. Todos os bichos foram resgatados por protetoras independentes e agora esperam por uma família que possa oferecer amor, cuidado e um lar definitivo.

Interessados em adotar devem comparecer ao local do evento, onde voluntários estarão disponíveis para orientar sobre o processo de adoção responsável. A ONG também recebe doações financeiras via PIX para manutenção dos cuidados com os animais: 27806981/0001-15 (CNPJ).

Mais informações sobre os trabalhos da ONG podem ser acessadas pelo Instagram.

