Operação Pantanal: gigante de 52 toneladas já despejou 334 mil litros de água

Pela primeira vez sendo utilizado em combates reais contra incêndios, o cargueiro KC-390 Millenium - adaptado para levar, de uma só vez, 12 mil litros d'água - é um dos grandes trunfos no combate às chamas na maior seca dos últimos 70 anos no Pantanal.

Pesando 52 toneladas (e com capacidade de chegar até 87 toneladas), a aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) tem 35 metros de comprimento, 34 metros de envergadura e 12 metros de altura. Ela já acumula mais de 33 horas de voo e despejou 334 mil litros de água nos combates a incêndios no bioma.

A capacidade de água instalada no KC-390 é quatro vezes maior que a dos air-tractors, que também estão sendo usados no combate às chamas.

E a ajuda que vem do céu faz uma função importante, que é complementada pelos bombeiros militares. "Como a quantidade é bem grande de água, ela é fundamental principalmente ao pessoal em solo que está fazendo o combate direto ao fogo", explica o comandante da aeronave, capitão Douglas Leonardo Marciano. Após despejar o líquido sobre as chamas, os bombeiros concluem o trabalho de apagar com abafadores e outros equipamentos.

Aeronave brasileira

O KC-390 é uma aeronave brasileira, fabricada pela Embraer, e exportada para diversos países, como Portugal, Holanda, Hungria, Áustria e República Tcheca. Ela substitui o antigo C-130 Hércules, sendo considerada uma opção moderna e robusta.

Comandante do KC-390, C. Leonardo

No combate aos incêndios no Pantanal, o cargueiro só levanta voo após aeronaves menores sobrevoarem a área atingida pelo incêndio florestal. "Como está acontecendo aqui no comando conjunto: normalmente pela manhã tem uma aeronave menor de reconhecimento. Ela avalia a área e vê os principais focos de incêndio que estão acontecendo na região. Aí a gente é autorizado pelo comando conjunto, recebe um ponto e vai fazer o emprego usando o Maffs, que é um sistema modular, que temos a capacidade de montar e desmontar na aeronave quantas vezes forem necessárias", explica o Capitão Leonardo.

O Maffs (sigla em inglês para Sistema Modular Aerotransportado de Combate a Incêndio) é a adaptação que transforma o cargueiro multiuso em uma aeronave preparada para a guerra contra o fogo que ameaça o Pantanal. O equipamento projeta a água pela porta lateral na fuselagem, permitindo manter o interior da aeronave pressurizada, ou seja, sem comprometer sua performance.

Sargento Monalisa Alves Tabaco

A aeronave é operada por seis tripulantes, sendo dois pilotos, uma mecânica de voo e três mestres de cargas. Eles vieram de Anápolis (GO) a Corumbá. No cockpit ficam os pilotos e a mecânica de voo, responsável pela preparação técnica e monitoramento da aeronave. “A gente faz todo um pré-voo antes do outro voo em si. Verificamos as condições da aeronave no solo, administramos o combustível e todos os sistemas do avião, e quando estamos em condições de voar, os pilotos assumem as posições de 1P e 2P (1° e 2° pilotos) e eu fico monitorando durante o voo os sistemas do avião”, explica Monalisa Alves Tabaco.

Já os mestres de cargas controlam o lançamento de água. E não é necessário despejar os 12 mil litros de uma só vez. Eles controlam a quantidade e a vazão, conforme o tamanho do incêndio. Após despejar o líquido, é possível sentir a aeronave ganhando velocidade, já que são 12 toneladas a menos para o gigante dos ares carregar. De acordo com o Tenente-Coronel Matheus Cunha, da FAB, é a melhor aeronave para esse tipo de combate em uso no Brasil.

Além do KC-390 Millenium, em Mato Grosso do Sul estão sendo utilizadas outras 12 aeronaves nos combates aos incêndios, incluindo air Tractors e helicópteros Harpia, Pantera e Cougar.

