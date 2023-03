Ops! Mulher viraliza apÃ³s tatuar nome do namorado e terminar 3 dias depois

O famoso “não era amor, era cilada” ganhou mais sentido para uma mulher, recentemente. Apaixonada por seu amado, ela fez uma homenagem com o nome dele na pele. Isso mesmo, ela fez uma tatuagem. Mas, como nem tudo são flores, três dias depois ela precisou entrar em contato com o tatuador, dessa vez, para remover o desenho pois havia terminado o relacionamento. O caso aconteceu em Goiânia.

"Ela veio para fazer uma homenagem ao namorado, disse que estava brigada, não deu certeza se tinham terminado, mas estavam em um momento difícil, eu acho. Talvez, em um ato de desespero decidiu tatuar, mas acredito que ele não gostou e ela quis cobrir depois do término”, contou o dono do estúdio, que preferiu não se identificar.

A história inusitada ganhou as redes sociais depois que o estúdio “Tattuaria Lion”, onde a tatuagem foi feita, compartilhou o vídeo no TikTok. O drama da mulher viralizou e chegou a quase 5 milhões de visualizações, mas a tatuagem não pôde ser removida pelo tatuador.

“Ela veio do Pará para tatuar e disse que queria cobrir antes de ir embora no dia seguinte. Não teve como porque estava recente e em cicatrização, podia inflamar e piorar. Falei que precisava esperar cicatrizar para fazer uma cobertura”, contou.

Bombou na web

O vídeo bombou no Tik Tok em agosto de 2022, mas recentemente foi repostado no Instagram e voltou a viralizar. Na rede social foram quase 60 mil curtidas e mais de 800 comentários. O tatuador disse que não esperava tamanha repercussão.

“O trem viralizou e até hoje ela não me procurou. O povo pegou o vídeo e começou a postar no Instagram sem minha autorização e fugiu do controle”, disse.

Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. “Adota um cachorro e coloca o nome de João Lima hehe”, escreveu uma jovem. “Meu nome sendo João Lima vendo isso!", comentou um rapaz com o mesmo nome escrito na tatuagem.

