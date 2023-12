Os 10 bilionários que mais enriqueceram em 2023 fizeram juntos R$ 2,4 trilhões

A lista já começa com a liderança do magnata da tecnologia, Elon Musk, dono da Tesla e do X (antigo Twitter), que além de ser o homem mais rico do mundo, foi o que mais enriqueceu em 2023, de acordo com levantamento do ranking de bilionários da Bloomberg.

A lista reune nove magnatas da tecnologia, e apenas um do varejo. O dono da Tesla, elevou seu patrimônio em quase US$ 95 bilhões (aproximadamente R$ 456 bilhões) só este ano, fazendo sua fortuna chegar a nada menos que US$ 232 bilhões (R$ 1,1 trilhão).

Na segunda colocação ficou Mark Zuckerberg, dono da Meta (controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp). Este ano ele enriqueceu US$ 82 bilhões (R$ 396,5 bilhões), atingindo US$ 128 bilhões (R$ 619 bilhões) de patrimônio.

Mesmo com o aumento do patrimônio este ano, Mark Zuckerberg está em sexto lugar na lista dos mais ricos do mundo. Já o bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, que é o terceiro mais rico do mundo, também foi o terceiro da lista a enriquecer ainda mais em 2023.

Ele encorpou seu patrimônio em US$ 71,2 bilhões, garantindo um total de US$ 178 bilhões. Em quarto lugar, Larry Page, cofundador da Alphabet, proprietária do Google, que soma uma fortuna de US$ 128 bilhões, após ganhos de US$ 44,7 bilhões em 2023. Com a cifra, Larry Page é a sétima pessoa mais rica do mundo, segundo ranking da Bloomberg.

Em quinto lugar, Steve Ballmer, que é ex-CEO da Microsoft, mas continua como acionista da empresa e também é dono do time de basquete Los Angeles Clippers, enriqueceu US$44,5 bilhões este ano, alcançando um patromônio de US$131 bilhões.

Cofundador da Alphabet (Google) ao lado de Larry Page, o empresário Sergey Brin é a nona pessoa mais rica do mundo e este ano cresceu nada menos que US$41,8 bilhões, ficando na sexta posição dos bilionários que mais enriqueceram em 2023.

Em sétimo lugar, Amancio Ortega, de 87 anos, detém 59% da Inditex, a maior varejista de roupas do mundo, a empresa é controladora da Zara e de sete outras marcas de varejo. O patrimônio do empresário é de US$ 86,4 bilhões, após crescimento de US$ 31,8 bilhões em 2023.

Na oitava posição, Larry Ellison, de 79 anos, é o fundador e maior acionista da gigante de software Oracle, além de participação na Tesla e de investimentos no setor imobiliário. Ele enriqueceu US$ 31,7 bilhões este ano.

Bill Gates, cofundou a Microsoft, ocupa a nona posição, com crescimento de US$ 30,3 bilhões em 2023, somando sua fortuna é de US$ 140 bilhões, sendo a quarta pessoa mais rica do mundo.

E na décima posição, Jensen Huang, presidente da Nvidia, empresa de tecnologia com atuação em processamento de dados, processamento gráfico para jogos eletrônicos, sistemas em chip para carros autônomos, entre outros. A fortuna do empresário é de US$ 43,4 bilhões, após ganhos de US$ 29,6 bilhões em 2023.

Juntos, os empresários enriqueceram mais de US$ 502 bilhões (R$ 2,4 trilhões) só neste ano, com uma fortuna somada de US$ 1,310 trilhão (R$ 6,3 trilhões).

Para efeito de comparação, o valor representa mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2022, que totalizou R$9,9 trilhões no ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também