Oscar 2025: New York Times prevê vitória de Fernanda Torres

Às vésperas do Oscar 2025, o The New York Times divulgou, nesta quinta-feira (27), suas previsões finais para os vencedores da edição. Segundo o veículo, Fernanda Torres, 59, vencerá o prêmio de Melhor Atriz por “Ainda Estou Aqui”.

Além disso, a publicação também crava uma vitória de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme Internacional. Segundo Kyle Buchanan, repórter especializado na temporada de premiações, as chances de Torres aumentaram consideravelmente desde a estreia de “Ainda Estou Aqui” nos Estados Unidos.

“Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela tem recebido muitos votos de membros da Academia que agora estão conhecendo seu filme. Com a disputa tão acirrada entre [Demi] Moore e [Mikey] Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido”, observa. “Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer.”

Buchanan também destaca que a corrida é uma das mais emocionantes da temporada, devido ao alto nível das atuações indicadas e à ausência de uma favorita clara até o momento da disputa.

O repórter comentou sobre as chances de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Filme Internacional, destacando que, inicialmente, “Emilia Pérez” parecia ter a categoria garantida. No entanto, com o filme enfrentando dificuldades devido a polêmicas, “Ainda Estou Aqui” começou a ganhar força e apoio dos votantes na reta final.

Recentemente, a Variety também divulgou suas previsões finais. Embora a publicação não aposte na vitória de Torres, ela destacou que a brasileira merecia conquistar a estatueta.

A 97ª cerimônia do Oscar acontece no próximo domingo (2), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília).

