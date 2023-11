Pai e filhos juntos! Almir e Gabriel Sater são escalados para novela na TV Globo

Depois do sucesso da novela Pantanal, Gabriel Sater e o pai, Almir Sater, vão atuar em mais uma novela. A novidade foi revelada pelo artista Sul-mato-grossense na manhã desta sexta-feira (3), durante o programa Encontro.

Apesar do spoiler, o músico e ator não revelou qual será a produção que contará com pai e filho em cena. Internautas levantaram suspeitas de que os dois possam estar em Renascer, sucesso de Benedito Ruy Barbosa de 1993, que ganhará nova versão em 2024

Gabriel ainda não revelou detalhes dos personagens, mas não escondeu a vontade em contracenar com o pai. “Estou torcendo, tomará que role. Eu e meu pai estamos com várias ligações, na novela Pantanal, indicados na mesma categoria do Grammy, finalmente gravamos uma música juntos. Se o futuro abençoar mais uma vez, né? Tomará!”, revelou o músico durante entrevista.

Pantanal

Na novela que se passava no interior de Mato Grosso do Sul, Gabriel deu vida ao peão Trindade, personagem que, na primeira versão da novela, foi interpretado por seu pai. Com isso, no remake, Almir interpretou Eugênio.

Os dois chegaram a tocar viola juntos, em uma das cenas da novela que emocionou o público.

