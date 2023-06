Pantaneiro: Chef Sul-mato-grossense leva ingredientes do Estado para Masterchef

E num é que a comida Pantaneira vai conquistar os jurados?! A gastronomia regional conquistou um episódio especial na ediçãoa tual do “MasterChef Brasil”. O chef Paulo Machado apresentou para os participantes ingredientes típicos de Mato grosso do Sul e do Pantanal. O programa será exibido na na próxima terça-feira (13), às 21h30 (MS).

No episódio, os desafiantes tiveram que elaborar um prato usando as iguarias regionais e agradar o especialista. Essa foi a terceira vez que o Sul-mato-grossense participou do reality, mas dessa vez como chef convidado. Os pratos preparados pelos competidores deverá agradar também os jurados Érick Jacquin, Rodrigo Oliveira e Helena Rizzo.

Conforme adiantou Paulo Machado, alguns dos ingredientes que levou para o reality, foram: mandioca, milho, carne de sol, carne orgânica do Pantanal, galinha caipira, queijo Nicola, erva-mate, jacaré, pacu, pintado e a piranha. Delícias essas que MS conhece muito bem!

Autor de “Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores”, ele traz na obra diversas receitas e técnicas da cozinha regional. Inspirado no livro, Paulo Machado comenta que elaborou a mesa com várias opções para desafiar os participantes e lavar mais da cultura para todo o Brasil.

Serviço

O programa “MasterChef Brasil” com a participação do chef Sul-mato-grossense Paulo Machado vai ao ar na próxima terça-feira, dia 13 de junho, às 21h30 (MS), na Band.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também