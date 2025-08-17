Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa

Nos primeiros 100 dias de pontificado do Papa Leão XIV, 38% dos brasileiros avaliam sua atuação como positiva, segundo pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada neste domingo (17).

O levantamento, realizado entre os dias 3 e 8 de julho de 2025 com 2 mil entrevistados em todo o país, aponta que 14% consideram sua atuação “ótima” e 24% “boa”.

Outros 28% avaliam como “regular”, enquanto apenas 5% consideram o início do papado “ruim” ou “péssimo”.

Chama a atenção o elevado número de brasileiros que ainda não formaram opinião sobre o novo pontífice: 29% afirmaram não saber ou preferiram não responder à pergunta, o que indica que uma parcela significativa da população ainda observa com cautela os primeiros passos do papa.

Entre os católicos, o índice de aprovação é significativamente maior: 54% avaliam positivamente Leão XIV, sendo 21% com conceito “ótimo” e 33% “bom”.

Já entre os evangélicos, o apoio é de apenas 22% — 8% o consideram ótimo e 14% bom. Nessa faixa religiosa, o desconhecimento ou a falta de opinião sobe para 41%, acima da média nacional.

A avaliação do papa também varia de acordo com a orientação política dos entrevistados.

Entre os brasileiros que aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 55% têm uma visão positiva do pontificado de Leão XIV — 23% o consideram ótimo e 32% bom.

A aprovação é de 46% entre os que declararam ter votado em Lula no segundo turno de 2022.

Por outro lado, entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o apoio ao papa cai para 33%.

Questionados sobre o quanto o papa Leão XIV representa uma mudança em relação ao seu antecessor, Papa Francisco, 45% dos brasileiros percebem continuidade.

Para 18%, há “alguma mudança” e 9% enxergam uma “grande mudança”.A percepção de continuidade é mais acentuada entre os católicos (51%) e entre os eleitores de Lula (50%).

Já entre os eleitores de Bolsonaro, 41% veem o novo papa como uma continuidade da linha de Francisco.

A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

