Papai de novo? Modelo brasileira é apontada como mãe de terceiro filho de Naymar

Nesta segunda-feira (22), a identidade da suposta mãe do terceiro filho de Neymar foi revelada durante o Fofocalizando, no SBT. Segundo o veículo, a moça se chama Kimberlly, mas é conhecida na web como Kim. Ela mora em São Paulo, é modelo e conta com quase 200 mil seguidores no Instagram.

De acordo com as informações, a moça estaria no primeiro trimestre da gestação após viver um romance com o jogador, que está se recuperando de uma lesão. A notícia da gravidez foi dada através de um aplicativo de mensagens, deixando o atleta surpreso e, ao mesmo tempo, preocupado com a reação de Bruna Biancardi, com quem terminou um relacionamento em dezembro do ano passado.

Especulações em torno de mais um herdeiro do boleiro vem ganhando a web desde janeiro, quando uma influenciadora sugeriu que Mavie ganharia mais um irmãozinho. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter”, escreveu Jamille Lima.

Na época, a equipe do jogador se pronunciou, através de nota enviada à Caras, e negou que haja alguma mulher grávida do atleta. “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, afirmou o comunicado.

Vale lembrar que o jogador da Seleção Brasileira Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, e de Mavie, que irá completar 3 meses, fruto do namoro com Biancardi. *Com Metropoles.

