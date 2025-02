Parceria entre projeto social e buffet promove segunda edição da 'Festa das Crianças'

Neste sábado (1º), Campo Grande recebe a segunda edição da Festa das Crianças, um evento que promete unir diversão e solidariedade.

A festa será realizada das 13h às 17h, no Yasmim Buffet e Eventos, e é voltada para crianças de 2 a 12 anos, que poderão desfrutar de uma tarde de brincadeiras, cachorro-quente, pipoca, refrigerante e suco, sempre acompanhadas dos pais.

Para participar, a entrada é a doação de um pacote de 5 kg de arroz por pessoa. O alimento arrecadado será destinado ao projeto Fraternidade na Rua, da ONG Fraternidade sem Fronteiras, que realiza ações de acolhimento e tratamento para pessoas em situação de rua e/ou dependência química.

A empresária Juliana Melgarejo Dalmati, responsável pelo Yasmim Buffet e Eventos, destacou a importância da ação. "Pelo sucesso do nosso evento no ano passado, resolvi disponibilizar novamente o espaço Yasmim para fazermos uma tarde com muita diversão e piquenique, arrecadando mais arroz para a Clínica da Alma, que realiza um trabalho maravilhoso de acolhimento para os nossos irmãos mais necessitados", afirmou.

Na edição de 2023, mais de 170 kg de arroz foram arrecadados, e a expectativa para este ano é ainda maior.

O projeto Fraternidade na Rua, polo Campo Grande, atende atualmente 228 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, oferecendo refeições diárias com o consumo de 60 quilos de arroz.

Para este evento, a expectativa é reunir cerca de 70 crianças por ordem de chegada. Aqueles que não puderem comparecer à festa e desejarem colaborar com a causa podem fazer uma doação de R$ 25. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 99308-7024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também