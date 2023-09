Passeando em MS, Ana Castela presenteia primo com picape de mais de R$ 100 mil

Só os primos de plantão! Curtindo dias de descanso em Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul, a cantora sertaneja Ana Castela, de 19 anos, deu um presentão para o primo Luiz Gustavo Castela: nada menos que uma picape avaliada em mais de R$ 100 mil. Ela mostrou o momento da surpresa nas redes sociais.

"Hoje é um dia muito especial. Comprei um presente pro meu primo de aniversário. Ele merece e eu amo meu primo. Conhecendo meu primo, eu posso falar isso, porque ele é um relaxado. Se ele bater o carro, vou dar um soco na cara dele", brincou a cantora.

Em seu Instagram, Ana Castela mostrou todos os preparativos para surpreender Luiz Gustavo. Nas imagens a cantora aparece indo buscar o veículo e mostra o momento em que o primo sai de casa, e fica emocionado com o super presente.

Pelas redes sociais, Luiz Gustavo agradeceu. “Te amo demais, Ana. Sou o cara mais feliz do mundo. Deus abençoe muito a gente”, escreveu.

Com 10,5 milhões de seguidores, Ana Castela é natural de Amambai (MS), mas cresceu em Sete Quedas (MS). A cantora estava curtindo dias de folga com a família em uma fazenda no interior de MS. Confira:

