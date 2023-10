Pega a bolinha! Cachorro invade jogo entre Coritiba e Cuiabá e viraliza

A partida entre Coritiba e Cuiabá, que aconteceu nessa quarta-feira (19) no Estádio Couto Pereira, no Paraná, teve uma visita inusitada. Um cachorro invadiu o gramado e foi atrás da bola, ainda no primeiro tempo do jogo.

A partida, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisou ser paralisada para que o “doguinho” fosse retirado do campo.

Quando o primeiro tempo marcava 40 minutos, o cão invadiu o campo e foi em direção à bola e até desarmou o jogador do Coritiba. Em seguida, correu pelo campo, por cerca de um minuto, até ser retirado por seguranças. O jogo ficou parado nesse tempo.

A bola só voltou a rolar novamente após a retirada do cão. O animal teria vindo da rua e entrado pela lateral do estádio, e então entrado em campo. Pelas imagens foi possível ver que o doguinho deu trabalho aos jogadores, até ser retirado pelo atacante Alef Manga. Confira:

