Pela primeira vez, Lexa fala sobre expulsão de Guimê do BBB

Após o episódio de assédio no Big Brother Brasil que resultou na expulsão do MC Guimê, a esposa do ex-bbb, cantora Lexa, falou pela primeira vez sobre o seu casamento. Em nota enviada ao Fofocalizando, do SBT, nesta terça (21/3), a funkeira disse que precisou de ajuda médica para lidar com toda a situação.

“Em 10 anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole, e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor”, iniciou Lexa.

“No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim, sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes. Tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, minha mente entrou em blackout [apagão, em inglês], tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora”, revelou a cantora.

“Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas, e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho”, continuou.

Apesar de toda a confusão e polêmica envolvendo o assédio cometido por Guimê no BBB23, Lexa revelou que focará em seu trabalho como cantora e, por isso, não deixará de compartilhar o seu dia a dia na web.

“Pretendo expor o mínimo possível de minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, tentando me animar, peço que não me xinguem”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também