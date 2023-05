Pelúcia de verdade! Gato sai de máquina de brinquedo e surpreende família em MS; assista

Um gato de verdade saindo de uma máquina de ursos de pelúcia arrancou risadas de um empresário e sua família na última sexta-feira (5), no município de Nioaque, a 171 km de Campo Grande.

Na imagem, aparece Rider Soares, de 39 anos, se aventurando na máquina. Ele consegue pegar uma das pelúcias, momento em que a família festeja, quando de repente um gato laranja sai tranquilamente do local onde na verdade deveria sair o brinquedo. O momento rendeu boas risadas. E o felino chegou a se espreguiçar.

“Aconteceu num posto de gasolina indo para Bonito. Fui passar o fim de semana com minha família, e sempre que tem essas máquinas de pegar urso, costumo parar para brincar. Dessa vez foi muito engraçado. Não acreditei quando vi. Não foi bem um susto, mas fiquei sem acreditar”, contou o empresário ao JD1.

Ele tirou foto com o gato que, segundo ele, era muito bonzinho. “Acho que era do posto. Ele era muito mansinho”, finalizou rindo. Assista:

