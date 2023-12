Pensando nos pets, protetora de animais da Capital cria 'Cãonetone'

As pessoas já estão acostumadas com o tradicional panetone e chocottone, mas e quanto ao "cãonetone"?! Não só os humanos podem se esbaldar nas comidas deliciosas que são tradição no Natal, mas também os pets podem aproveitar essa época do ano.

A inventora do 'cãonetone' é Daniele Ocampo, de 45 anos, que tem uma loja com artigos voltados para os animais, a Pet Petisco. Ela fez questão de criar esse agrado para os bichinhos. “Sou protetora de animais, comecei a fazer petiscos há alguns anos e em 2020 fiz pela primeira vez o cãonetone”, disse ela.

"O cãonetone leva iogurte natural, aveia, farinha de arroz e trigo integral, presando sempre pela saúde e bem-estar do pet", acrescentou.

Daniele ainda conta que faz os petiscos e 'Cãonetone' para sustentar os animais. "A venda dos produtos é integralmente para comprar a ração dos meus animais resgatados, por isso estou sempre divulgando e fazendo com que alcance mais pessoas cada vez mais", ressaltou.

Além da época natalina, os petiscos saem com frequência e são de sabores variados. "Temos os sabores de banana com aveia e cenoura com cúrcuma, eles saem bastante, então estou sempre produzindo, podem encomendar", afirmou.

Os valores são: petiscos R$ 15,00; cãonetone R$ 20,00. A entrega sai por R$ 12,00 (até 8km). Quem quiser fazer encomendas para o pet, o telefone de contato da Daniele é (67) 99150-1991.

