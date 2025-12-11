Peregrinação leva fiéis de Campo Grande para Terenos no '26º Caminho de Santo Antônio'

Fiéis se preparam para participar da 26º Caminhada de Santo Antônio, uma das mais tradicionais manifestações de fé, que será realizada entre a noite de sexta-feira, dia 12, e a madrugada de sábado, dia 13.

A peregrinação começa às 23h30, em Campo Grande, na Catedral Nossa Senhora de Abadia e Santo Antônio, onde os fiéis receberão a bênção de partida, e seguirão até o Santuário Santo Antônio, em Terenos, fazendo um trajeto de 32 km.

Segundo a divulgação, a peregrinação não exige inscrição prévia e deve reunir cerca de 300 peregrinos. O trajeto começará a partir das 0h05, de sábado, quando os fiéis iniciarão o trajeto da capital até a cidade interiorana.

A organização destaca que equipes de apoio estarão distribuídas pelo percurso para garantir segurança, hidratação e acolhimento aos peregrinos.

Na chegada ao Santuário Santo Antônio de Terenos, os peregrinos serão recepcionados com um café da manhã e bênção final. Em seguida, todos retornam a Campo Grande de ônibus oferecido gratuitamente pela Catedral.

