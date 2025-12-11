Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Comportamento

Peregrinação leva fiéis de Campo Grande para Terenos no '26º Caminho de Santo Antônio'

As pessoas saíram da cidade rumo ao Santuário Santo Antônio entre a noite de sexta, dia 12, e a madrugada de sábado, dia 13

11 dezembro 2025 - 13h38Luiz Vinicius     atualizado em 11/12/2025 às 16h10
Peregrinação sai de Campo GrandePeregrinação sai de Campo Grande   (Divulgação)

Fiéis se preparam para participar da 26º Caminhada de Santo Antônio, uma das mais tradicionais manifestações de fé, que será realizada entre a noite de sexta-feira, dia 12, e a madrugada de sábado, dia 13.

A peregrinação começa às 23h30, em Campo Grande, na Catedral Nossa Senhora de Abadia e Santo Antônio, onde os fiéis receberão a bênção de partida, e seguirão até o Santuário Santo Antônio, em Terenos, fazendo um trajeto de 32 km.

Segundo a divulgação, a peregrinação não exige inscrição prévia e deve reunir cerca de 300 peregrinos. O trajeto começará a partir das 0h05, de sábado, quando os fiéis iniciarão o trajeto da capital até a cidade interiorana.

A organização destaca que equipes de apoio estarão distribuídas pelo percurso para garantir segurança, hidratação e acolhimento aos peregrinos.

Na chegada ao Santuário Santo Antônio de Terenos, os peregrinos serão recepcionados com um café da manhã e bênção final. Em seguida, todos retornam a Campo Grande de ônibus oferecido gratuitamente pela Catedral.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segundo o estudo, divulgado em The Journal of Nutrition, beber de 1 a 2 xícaras dessa forma simples está relacionado a uma redução de 16% no risco de morte
Comportamento
Café puro pode diminuir risco de morte, afirmam pesquisadores
As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas
Comportamento
Feira Central abre inscrições para oficina gratuita de musicalização infantil
Policiais visitaram a idosa em seu aniversário
Comportamento
VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas
Evento gratuito atraiu católicos de todo o Estado
Comportamento
Frei Gilson reúne fiéis em celebração de 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"
Comportamento
Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"
Programação segue até o dia 31 de dezembro
Comportamento
Abertura do Natal dos Sonhos reúne famílias na Praça Ary Coelho
Família acolhida pela SAS
Comportamento
Após 18 dias na Capital, família assaltada na Bolívia finalmente consegue voltar para casa
Vitinho abre nesta sexta-feira com passaportes a R$ 35
Comportamento
Vitinho Park e atrações natalinas animam o fim de semana na Capital
Conhecido por uma variedade de brinquedos, o parque itinerante roda o Brasil há 38 anos levando diversão
Comportamento
Com passaporte de R$ 35, Vitinho Park estreia nesta sexta na Capital
Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima
Comportamento
Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica