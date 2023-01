Polêmica: Ana Castela é citada como sucessora de Marília Mendonça e repercute

Tudo começou por meio do twitter, onde os fãs falaram sobre os números de Ana Castela, que ainda está no início de sua carreira, e compararam com a eterna raínha da sofrência Marília Mendonça. Após essa comparação, o irmão de Marília rebateu aos fãs do novo fenômeno.

Em uma publicação, os fãs de Ana Castela escreveram: “Sucessora de Marília Mendonça! Com apenas 19 anos, atualmente Ana Castela está com 6 músicas no top 100 do Spotify. Bombonzinho #2 Roça em mim #5 Dona de mim #15 Pipoco #38 Palhaça #62 Reverse #82”, destacou o fã clube.

Diante todos esses comentários, o cantor João Gustavo, irmão da eterna rainha do sertanejo, usou suas redes sociais na última terça-feira (18), para debochar da jovem.

Não se limitando em poupar o nome da cantora, ele printou o trecho em que Marília era citada e escreveu: “Às vezes eu penso, se eu não entrasse nesse site eu não teria que ver algumas coisas (risos)”, ironizou ele.

Os fãs de Ana Castela, por sua vez, retrucaram: “Primeiro: a conta que postou isso foi bait, você adora pegar as desinformações e passar adiante, uma pena que você ainda tenha alguma relevância entre alguns fandons porque, de verdade, você não merecia nenhum reconhecimento, você nunca será como sua irmã”, criticou fortemente. Após isso, João Gustavo se pronunciou mais uma vez, e justificou: Oxi eu não citei nome de ninguém e tem gente com dor, isso daqui tá cada vez pior (risos) pode nem sorrir das piadas mais”, disse ele.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também