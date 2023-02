Polêmica no ar: esposa de Arlindo Cruz assume novo romance e gera revolta

A esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz, está vivendo um novo romance. O novo amor de Babi é André Caetano. Eles se conheceram durante as eleições de 2022, quando ela concorreu a uma vaga como deputada estadual do Rio de Janeiro. As informações são do Portal Em Off.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, alegou ela em entrevista.

A esposa do sambista segue o novo namorado no Instagram e ele também está em sua lista de amigos do Facebook. Apesar disso, seus filhos, frutos do relacionamento com Arlindo, Flora e Arlindinho, ainda não seguem André nas redes, dando a entender que não apoiam a decisão da mãe.

Arlindo Cruz tem passado por momentos delicados nos últimos anos após sofrer um AVC. O caso ocorreu em 2017, porém, as sequelas permanecem. Desde então, o sambista já chegou a passar por 17 cirurgias e vive sem falar e andar.

