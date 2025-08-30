Praça Ary Coelho recebe Dia D de vacinação e "Campo Grande é o Bicho" neste sábado

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho será o ponto de encontro da saúde em Campo Grande. A partir das 8h, acontecem o Dia D de vacinação contra o sarampo e a 8ª edição do projeto “Campo Grande é o Bicho”.

No mutirão de imunização, estará disponível a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, destinada a pessoas de seis meses a 59 anos. Também haverá atualização da caderneta vacinal, testagem rápida e orientações em saúde.

Até o momento, a Capital já imunizou 86% do público-alvo, mas a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%.

Paralelamente, o evento “Campo Grande é o Bicho” vai oferecer orientações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também