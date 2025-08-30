Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Comportamento

Praça Ary Coelho recebe Dia D de vacinação e "Campo Grande é o Bicho" neste sábado

Mobilização começa às 8h com vacinação, testagens, orientações de saúde e ações voltadas ao cuidado com os animais

30 agosto 2025 - 07h52Carla Andréa

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho será o ponto de encontro da saúde em Campo Grande. A partir das 8h, acontecem o Dia D de vacinação contra o sarampo e a 8ª edição do projeto “Campo Grande é o Bicho”.

No mutirão de imunização, estará disponível a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, destinada a pessoas de seis meses a 59 anos. Também haverá atualização da caderneta vacinal, testagem rápida e orientações em saúde.

Até o momento, a Capital já imunizou 86% do público-alvo, mas a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%.

Paralelamente, o evento “Campo Grande é o Bicho” vai oferecer orientações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Procon-MS leva atendimentos às Moreninhas neste sábado
Comportamento
Procon-MS leva atendimentos às Moreninhas neste sábado
Ex-diretora da Vogue Brasil participa do Pantanal Fashion Week 2025 em Campo Grande
Comportamento
Ex-diretora da Vogue Brasil participa do Pantanal Fashion Week 2025 em Campo Grande
2ª temporada de 'Minha Vida com a Família Walter' estreia na Netflix
Comportamento
2ª temporada de 'Minha Vida com a Família Walter' estreia na Netflix
Lollapalooza Brasil 2026 anuncia line-up com Sabrina Carpenter, Tyler the Creator e Lorde
Comportamento
Lollapalooza Brasil 2026 anuncia line-up com Sabrina Carpenter, Tyler the Creator e Lorde
Semana do cinema
Comportamento
Semana do Cinema 2025: Campo Grande tem ingressos a R$ 10
JD1TV: Com movimento intenso e tradição do tereré, Mercadão é destaque nos 126 anos da Capital
Comportamento
JD1TV: Com movimento intenso e tradição do tereré, Mercadão é destaque nos 126 anos da Capital
Com aumento de pets, passeio em Campo Grande exige cuidados e atenção dos tutores
Comportamento
Com aumento de pets, passeio em Campo Grande exige cuidados e atenção dos tutores
Munhoz & Mariano comandam véspera de feriado em Campo Grande
Comportamento
Munhoz & Mariano comandam véspera de feriado em Campo Grande
Abre e fecha: Aniversário da Capital altera funcionamento de serviços públicos e privados
Comportamento
Abre e fecha: Aniversário da Capital altera funcionamento de serviços públicos e privados
Miah, a criança superdotada, ao lado dos pais Millena e Moisés
Comportamento
Superdotada de Campo Grande encanta com talento e dedicação aos 10 anos

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro