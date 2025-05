Capital lança campanha por presentes seguros no Dia das Mães

Com a aproximação do Dia das Mães, que será celebrado no dia 11 de maio, a Prefeitura de Campo Grande deu início, nesta quinta-feira (1º), à campanha “Presente seguro é presente de amor”, voltada à conscientização da população sobre a importância de escolher produtos e serviços certificados pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa) na hora de presentear.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e tem caráter educativo e preventivo.

A campanha alerta para os riscos do consumo de itens como cosméticos, alimentos, suplementos e serviços de estética adquiridos em locais não autorizados ou sem controle sanitário. A proposta é reforçar que demonstrar carinho também envolve atitudes responsáveis.

“É muito comum vermos uma grande variedade de produtos à venda nessa época, muitas vezes com promoções tentadoras. Mas nem tudo o que parece um bom negócio é seguro. Por isso, reforçamos a importância de verificar rótulos, registros, prazos de validade e procedência”, destacou Renata Sanches, coordenadora da Vigilância Sanitária da Sesau.

Além da fiscalização, a campanha busca sensibilizar os consumidores sobre o papel que cada um tem na proteção da saúde. “Presentear com responsabilidade é um ato de amor que começa na escolha certa”, reforçou Renata.

Durante o período da campanha, a Vigilância Sanitária intensificará ações educativas para informar sobre os produtos que exigem atenção especial, como:

Cosméticos e produtos de higiene pessoal: devem ter registro na Anvisa, embalagem íntegra e informações claras;

Alimentos e bebidas: precisam ser produzidos em locais limpos, com ingredientes adequados e identificação de origem;

Suplementos e itens de bem-estar: exigem verificação da validade e regularização;

Serviços de estética e beleza: devem ser prestados por profissionais capacitados, com licença sanitária e equipamentos higienizados.

Entre as orientações ao consumidor estão: verificar o registro na Anvisa no rótulo do produto, consultar a regularização no site, exigir Licença Sanitária em salões e clínicas de estética e evitar produtos sem rótulo ou procedência.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal pelo telefone (67) 2020-2094.

