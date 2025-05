Primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves nasce nos EUA

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para anunciar o nascimento da sua filha Zuri, nesta quarta-feira (14), fruto do seu casamento com a dançarina Brunna Gonçalves.

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo", escreveu a funkeira em publicação que mostra a mãozinha da criança sendo segurada pelas duas mães.

Nos comentários, artistas e colegas parabenizaram o casal pela chegada da pequena Zuri. "Viva Zuriii! parabéns mamaessssss!!! Que Deus abençoe muitoooooo", desejou a atriz Camila Queiroz. "A partir de agora vocês vão viver os melhores momentos da vida de vocês. Bem vinda Zuri", escreceu MC Daniell. "Benção purinhaaaaa", disse o cantor Leo Santana.

O nome Zuri é de origem africana, na língua suaíli, falada em países como Tanzânia e Quênia, e traduz a essência de uma mulher forte, suave e encantadora.

Ludmilla e Brunna, casal chamado de Brumilla pelos fãs, estão juntas desde 2018. A união foi oficializada no ano seguinte. A gravidez foi anunciada em novembro do ano passado, durante um show, em São Paulo.

O chá revelação foi em dezembro, com festa com mais 11 horas de duração na mansão do casal, no Rio de Janeiro.

Dupla cidadania Devido o nascimento ter ocorrido nos Estados Unidos, na cidade de Miami, Zuri já nasce com a cidadania americana, direito garantido pela 14ª Emenda da Constituição do país, que garante que "todas as pessoas nascidas" nos EUA "são cidadãs" do país.

Ao retornarem para o Brasil, a pequena também poderá ter a certidão de nascimento brasileira, tendo dupla cidadania.

