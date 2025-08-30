Menu
Comportamento

Procon-MS leva atendimentos às Moreninhas neste sábado

Mutirão acontece das 9h às 15h no Parque Jacques da Luz, com serviços gratuitos como emissão de documentos e vacinação

30 agosto 2025 - 08h54Carla Andréa

O Procon Mato Grosso do Sul participa, neste sábado (30), da terceira edição do Prospera – Um movimento pelo cuidado com a vida, evento promovido pelo Instituto Aegea e pela concessionária Águas Guariroba.

A ação será realizada no Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas, em Campo Grande, das 9h às 15h.

Durante o evento, a equipe do Procon-MS, vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), oferecerá orientações sobre direitos do consumidor, esclarecimento de dúvidas e recebimento de denúncias.

Além disso, a comunidade terá acesso a uma série de serviços gratuitos, incluindo emissão de RG, cadastro no CadÚnico e na Tarifa Social de Água e Esgoto, orientação jurídica, cadastro de empregos, vacinação, atendimento médico básico, castração e cuidados veterinários para pets, feira de empreendedores, corte de cabelo, atividades recreativas, adoção de animais e distribuição de mudas de hortaliças.

O Prospera acontece simultaneamente em 16 municípios brasileiros, com foco em saúde, cidadania, assistência social, capacitação profissional e bem-estar.

Na edição passada, a iniciativa beneficiou mais de 12 mil pessoas em todo o país, sendo mais de mil atendimentos somente na comunidade Homex, em Campo Grande.

