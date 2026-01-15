Menu
Procurando diversão nas férias? Shopping oferece oficina de graça para criançada na Capital

Crianças de 7 a 12 anos podem participar de oficina de artesanato e explorar espaços lúdicos no Norte Sul Plaza

15 janeiro 2026 - 18h26Taynara Menezes
Coisa de Criança é uma mini casa lúdica na Praça CentralCoisa de Criança é uma mini casa lúdica na Praça Central   (Foto: Divulgação)

Neste sábado (17), o Shopping Norte Sul Plaza oferece atividades para o público infantil. A principal é a Oficina de Artesanato – Férias, com técnicas de pintura em papel que estimulam criatividade, coordenação motora e uso das cores. A atividade será realizada na Praça de Eventos, em frente à Renner, e é gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo Clube+ até sexta-feira (16).

Além da oficina, há opções de entretenimento permanentes para crianças e pagos. O Sítio Kids, inspirado em uma fazenda, oferece brinquedos interativos, escorregadores tubulares, passarelas e animais temáticos em movimento, indicado para crianças de até 13 anos. O espaço oferece desconto de 50% para pessoas com deficiência, mediante comprovação.

O T-Rex Tour, dentro da Magic Games, apresenta dinossauros animatrônicos a partir das 16h, com ingressos a R$ 15,00 por pessoa. O Magic Games também disponibiliza o Passaporte Kid Play, com acesso livre durante todo o dia por R$ 40,00, incluindo desconto de 50% para pessoas com autismo ou síndrome de Down.

Outra opção é o Coisa de Criança, mini casa lúdica na Praça Central, ao lado da Riachuelo, com cozinha, camarim, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinhas.

