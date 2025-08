Professor lança corrida para promover doação de medula e sangue

O professor, atleta e transplantado de medula óssea Carlos Alberto Rezende, o Carlão, de 61 anos, se prepara para lançar, em setembro, o “Desafio 400 Sangue Bom”, no qual correrá e pedalará 400 km — a distância entre as cidades de Presidente Prudente (SP), onde nasceu, e Jaú (SP) - onde renasceu após o seu transplante de medula óssea em 2016.

A ação integra as iniciativas do Instituto Sangue Bom, criado por Carlão ainda no leito hospitalar, após ser diagnosticado com aplasia medular severa.

Com o Instituto, ele já promoveu mais de 5.500 ações solidárias em áreas como saúde, educação, cultura e meio ambiente, com foco na mobilização social para doações de sangue, medula e órgãos.

A largada do Desafio será no dia 9 de setembro, em Campo Grande, onde Carlão vive desde 1972, com retorno previsto para o dia 16 de setembro.

O percurso inclui paradas estratégicas na Capital, Presidente Prudente, Bauru e Jaú, onde serão organizadas campanhas de doação de sangue e de cadastramento de novos doadores de medula óssea.

"Esse desafio é muito mais do que uma prova esportiva para mim. É uma celebração da vida", afirmou.

A chegada a Jaú, prevista para o dia 13 de setembro, será celebrada com um Treinão Solidário em parceria com grupos de corrida locais. O trajeto será da entrada da cidade até o Hospital Amaral Carvalho, local do transplante de Carlão.

A participação no treinão solidário será condicionada à doação de um litro de leite, destinado à Casa Ronald.

Outro momento marcante será a Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho, no dia 14 de setembro, corrida que Carlão fará ao lado de seu doador de medula óssea, Eduardo (Dudu), para celebrar a vida, o Setembro Verde, e o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea (WMDD), comemorado em 20 de setembro.

"Quero usar essa jornada para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue e de medula, porque salvar vidas depende da solidariedade de cada um”, disse.

Uma vida dedicada à solidariedade

Diagnosticado em 2015, Carlão passou por um transplante em 2016 e desde então tem se destacado nacional e internacionalmente como símbolo de superação e ativismo solidário.

Fundador do Instituto Sangue Bom, promove campanhas e palestras em escolas, comunidades e eventos esportivos.

No campo esportivo, soma mais de 400 medalhas em provas de atletismo, ciclismo e corridas de rua, tanto em competições para transplantados quanto com atletas não transplantados.

Carlão já participou da São Silvestre, dos Jogos Mundiais para Transplantados (Newcastle/UK), dos Jogos Latino-Americanos (Argentina), e das edições dos Jogos Brasileiros para Transplantados, nos quais também atuou na organização.

Além do “Desafio 400”, Carlão já realizou o “Desafio 50” (corrida de 50 km entre Campo Grande e Sidrolândia), o “Desafio 800” (800 km entre Campo Grande e Jaú) e o “Desafio 200” (200 km ao lado de seu doador Dudu, de Rio Azul até Curitiba).

