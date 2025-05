Projeto Ativa Idade completa 12 anos em Campo Grande

Em maio de 2025, o projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, celebra 12 anos de atuação em Campo Grande com um legado que impactou diretamente a vida de mais de 2.500 pessoas.

Voltado ao envelhecimento ativo e saudável, o projeto oferece atividades físicas, culturais e emocionais a pessoas com mais de 55 anos, promovendo saúde, autoestima e vínculos sociais.

Criado em 2013 com apenas sete participantes, o Ativa Idade hoje conta com 137 inscritos fixos e se tornou referência em ações voltadas à terceira idade.

A proposta inicial era prevenir quedas e acidentes por meio do fortalecimento físico. Com o tempo, os benefícios se ampliaram: fortalecimento emocional, psicológico, social e até familiar.

Com o slogan “para jovens acima de 55 anos”, o projeto oferece atividades como dança, ginástica, pilates, teatro, canto, inclusão digital, tai chi chuan, oficinas e passeios, além de atendimento psicológico individual e rodas de conversa como o “Memórias Afetivas”.

O sucesso do Ativa Idade ultrapassa os muros da Fundação. Segundo Marques, médicos passaram a indicar o projeto como parte do tratamento para questões como depressão e ansiedade.

É o caso de Maria Antonieta Marques Garcia, de 75 anos, que superou a depressão após perder o marido. “No primeiro ano fiquei isolada, mas voltei ao projeto e foi como um remédio. A dança, o coral, o carinho das pessoas me fizeram reviver. A tarja preta foi embora”, contou.

Para muitos, o Ativa Idade é mais do que uma atividade — é um lar. Ozias Jorge da Silva, de 78 anos, participa desde 2015 e voltou às aulas mesmo após a perda da esposa. “Fiquei sem rumo, mas retornei. Aqui temos amizade, acolhimento, incentivo.”

Entre os apoiadores do projeto Ativa Idade estão instituições como Águas Guariroba, Comper, Sebrae/MS, Energisa, Leroy Merlin, VIVO, Instituto AEGEA, Secretaria de Assistência Social (SAS), SEAD/MS, SED/MS, entre outros.

