Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste

Em celebração ao Dia das Crianças, o Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel realiza no próximo sábado (11), uma grande ação social voltada para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade na região da Grande Noroeste. O evento será realizado na Rua Senador Vergueiro, 350 – Jardim Vitória, a partir das 9h, com programação gratuita e aberta à comunidade.

A iniciativa contará com um café da manhã especial, doação de brinquedos e roupas, além de atividades recreativas, culturais, sorteios e momentos de lazer. O objetivo é proporcionar um dia de alegria, acolhimento e integração, reforçando o compromisso do projeto com a transformação social por meio da solidariedade.

Criado em 2019, o Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel tem atuação contínua com doações de roupas, cobertores, cestas básicas e alimentos ao longo do ano. Em datas comemorativas, como o Dia das Crianças, realiza ações temáticas para fortalecer os vínculos comunitários e levar esperança a quem mais precisa.

SERVIÇO

Evento: Ação Especial de Dia das Crianças – Projeto Fazer o Bem

Data: 11 de outubro (sábado)

Horário: A partir das 9h

Local: Rua Senador Vergueiro, 350 – Jardim Vitória, Grande Noroeste

Entrada: Gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também