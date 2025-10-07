Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste

Ação acontece neste sábado (11), com programação gratuita e aberta à comunidade

07 outubro 2025 - 17h29Taynara Menezes
O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019   (Foto: Arquivo pessoal)

Em celebração ao Dia das Crianças, o Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel realiza no próximo sábado (11), uma grande ação social voltada para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade na região da Grande Noroeste. O evento será realizado na Rua Senador Vergueiro, 350 – Jardim Vitória, a partir das 9h, com programação gratuita e aberta à comunidade.

A iniciativa contará com um café da manhã especial, doação de brinquedos e roupas, além de atividades recreativas, culturais, sorteios e momentos de lazer. O objetivo é proporcionar um dia de alegria, acolhimento e integração, reforçando o compromisso do projeto com a transformação social por meio da solidariedade.

Criado em 2019, o Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel tem atuação contínua com doações de roupas, cobertores, cestas básicas e alimentos ao longo do ano. Em datas comemorativas, como o Dia das Crianças, realiza ações temáticas para fortalecer os vínculos comunitários e levar esperança a quem mais precisa.

SERVIÇO

Evento: Ação Especial de Dia das Crianças – Projeto Fazer o Bem
Data: 11 de outubro (sábado)
Horário: A partir das 9h
Local: Rua Senador Vergueiro, 350 – Jardim Vitória, Grande Noroeste
Entrada: Gratuita

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação de Adoção
Comportamento
Feira promove adoção de cães resgatados de maus-tratos em Campo Grande
Crianças comendo hambúrgueres em ação passada.
Comportamento
Ação de Dia das Crianças leva hambúrguer, brincadeiras e música na Capital
Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Saúde
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Comportamento
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Bastidores da gravação do filme
Comportamento
Curta sul-mato-grossense "Olhos Fechados" estreia com ingressos gratuitos
Pe. Neif Damião Lescano Nabhan
Comportamento
Fiéis testemunham milagres às vésperas da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Comportamento
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Evento abre os portões para o público conhecer aeronaves
Cidade
Após adiar abertura dos portões, Base Aérea ainda não confirma nova data para evento
Primeira unidade da rede ficará no Shopping Campo Grande
Comportamento
Rede mundial de cosméticos de luxo vai inaugurar sua primeira loja na Capital

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá