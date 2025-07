Projeto propõe incluir Pantanal Tech no Calendário Oficial de Eventos de MS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 180/2025, de autoria do deputado Caravina (PSDB), que propõe a inclusão do Pantanal Tech MS no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A proposta será analisada inicialmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

De acordo com o texto, o evento deverá ser realizado anualmente no último final de semana de junho, na unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Aquidauana.

Em sua justificativa, Caravina destacou que o Pantanal Tech MS já é considerado o principal evento voltado à promoção da inovação e do desenvolvimento na região pantaneira.

"A inclusão do evento no calendário oficial assegura maior previsibilidade institucional, possibilitando uma organização mais eficaz por parte dos organizadores, parceiros e expositores, além de potencializar a captação de investimentos, patrocínios e parcerias", afirmou o parlamentar.

O Pantanal Tech MS reúne empreendedores, acadêmicos, instituições de pesquisa, startups e representantes do setor público e privado, promovendo debates, exposições e trocas de experiências sobre tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também