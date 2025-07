Projeto "Território do Bem" arrecada mais de R$ 10 mil para Asilo São João Bosco

O Asilo São João Bosco recebeu uma doação no valor de R$ 10.927, resultado da ação beneficente "Território do Bem", promovida pelo restaurante Território do Vinho.

A quantia foi arrecadada com a venda de mais de 200 pratos do "Nhoque do Bem", criado especialmente para a campanha pela chef Bruna Lopes. A entrega simbólica do cheque aconteceu na última quinta-feira (3).

Criado pelo empresário Diego Wendling, proprietário do restaurante, o projeto "Território do Bem" já beneficiou 20 instituições desde seu lançamento.

A iniciativa consiste em convidar chefs e entusiastas da gastronomia para criarem pratos especiais, cuja renda é revertida para entidades sociais indicadas pelos participantes.

"O 'Território do Bem' foi criado para estreitar os laços entre o comércio e as instituições que fazem a diferença na sociedade. Acreditamos que iniciativas como essa são fundamentais para cultivar um ambiente mais solidário e humano", destacou Wendling.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos que, em 2025, completa 102 anos de atuação em Campo Grande.

Atualmente, atende cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, seis refeições diárias, cuidadores 24 horas, atendimento de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, atividades culturais, recreativas e apoio emocional e espiritual.

A manutenção da instituição depende majoritariamente de doações da população (70%), além de recursos do Fundo Municipal do Idoso (30%).

