Próximos! Segundo semestre de 2023 ainda tem 6 feriados para curtir

O feriado de Santo Antônio - Padroeiro de Campo Grande - celebrado em 13 de junho, ainda nem passou, mas tem gente de olho nos próximos feriados já! Mas calma, vamos ver quais são os próximos.

No segundo semestre de 2023, os feriados começam em setembro, com a Independência do Brasil (7). Em outubro será comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida (12). Em ambos os casos, os feriados caem em uma quinta-feira.

Em novembro, o Dia de Finados (2) também cai numa quinta, enquanto a Proclamação da República (15) será numa quarta-feira. Em dezembro, o feriado de Natal (25) será numa segunda-feira.

Confira os próximos feriados de 2023:

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (quinta-feira): Finados;

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

20 de novembro (segunda-feira): Dia da Consciência Negra;

25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

E aí, já dá para se programar para o próximo feriadão?!

