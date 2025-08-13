Quiz agita jovens da Capital durante semana de canonização de Carlo Acutis

Pela primeira vez, Campo Grande recebe uma programação especial para celebrar a Canonização de Carlo Acutis, marcada para o dia 7 de setembro.

Entre as atrações, destaque para o Desafio Quiz com Carlo Acutis, que será realizado no dia 3 de setembro, na Paróquia do Milagre, localizada na Rua Ismael Silva, 10, reunindo jovens em uma noite de conhecimento, fé e descontração.

O evento combina bate-papo interativo e perguntas e respostas sobre a vida do jovem italiano e o milagre reconhecido pela Igreja, que ocorreu no Brasil.

As equipes, formadas por representantes de paróquias e instituições, prometem trazer energia e animação ao público.

Além do aprendizado e da diversão, os participantes concorrem a prêmios exclusivos e ao Troféu “Carlo Acutis”, símbolo da conquista e do espírito de equipe.

As regras para participação são:

Cada equipe deve ter 6 jogadores;

Pelo menos 1 integrante com idade entre 12 e 14 anos;

Máximo de 2 integrantes entre 18 e 20 anos;

Cada equipe precisa de um coordenador responsável;

É obrigatório informar o nome da equipe e a paróquia ou instituição que representa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por aqui.

