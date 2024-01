R$ 158 a R$ 300: Ingressos para show de Luísa Sonza na Capital já estão a venda

Com show marcado para o dia 5 de abril em Campo Grande, a cantora Luísa Sonza abriu a pré-venda dos ingressos nesta quarta-feira (24), e os valores das entradas variam de R$ 158,00 a R$ 300,00.

De acordo com a bilheteria digital, o show será no Bosque Expo, com início às 22h. Os interessados na área vip precisam desembolsar R$ 158,00, com opção de meia a R$ 79,00.

Já para quem quiser acompanhar a apresentação da cantora na Frontstage o valor do ingresso é de R$ 300,00. A meia-entrada, nesse caso, sai a R$ 150. O evento é proibido para menores de 18 anos.

Saiba mais e compre aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também