Raça Negra faz show especial na Capital em novembro

O grupo Raça Negra desembarcará em Campo Grande no dia 23 de novembro para um show especial em celebração ao mês da Consciência Negra.

O evento, promovido pela ABP Produções, promete um tarde de música e diversidade cultural no Bosque Expo, com início às 14h30 e encerramento à noite.

Os ingressos começaram a ser vendidos na última quarta-feira (30), exclusivamente pelo site. Há também ponto de venda físico na loja Picadilly, do Shopping Campo Grande.

Além do Raça Negra, a programação contará com apresentações de Nini dy Castro e Banda, que aproveitará o evento para lançar o seu novo EP; Sandro Barcelar, com uma homenagem especial a Noel Rosa; Darán Júnior & Banda, além de outros convidados.

O evento contará com uma estrutura ampla, incluindo área VIP, bistrôs e mesas com serviço open bar, além de espaço kids. A classificação indicativa é livre.

Confira os valores do 1º lote de ingressos:

Área VIP:

Inteira: R$ 150

Meia-entrada: R$ 75

Bistrôs (4 lugares com open bar):

R$ 1.600 por mesa

Mesas (8 lugares com open bar):

Setor A: R$ 4.600

Setor B: R$ 4.300

Setor C: R$ 3.900

