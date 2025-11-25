Menu
Comportamento

Rede californiana de fast-food inaugura loja em shopping de Campo Grande

Taco Bell amplia marca no Centro-Oeste com famosos nachos com molhos

25 novembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius

A rede californiana Taco Bell decidiu ampliar sua franquia no Centro-Oeste e inaugurou a sua primeira loja em Campo Grande, estando presente no Shopping Norte Sul Plaza.

Com 69m², o espaço traz o conceito arquitetônico mais recente da marca, que une o estilo urbano e jovem à identidade californiana descontraída, sendo projetado para oferecer uma experiência imersiva, com ambiente moderno e atendimento versátil, tanto para quem deseja consumir no local quanto para quem prefere o delivery na região.

A Taco Bell escolheu Campo Grande para abranger mais seu crescimento. Atuando há nove anos no país, a franquia conta com mais de 30 restaurantes distribuídos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Distrito Federal, com foco em shoppings centers e polos de alto fluxo urbano.

O cardápio traz produtos campeões de venda, como os tacos, burritos e quesadillas, que são preparados na hora com ingredientes frescos e vendidos individualmente ou dentro de combos e boxes.  

Além dos itens salgados, a rede também conta com deliciosas opções de sobremesas, como nachos doces, chocodilla de Ovomaltine e mini burrito de Kit Kat. 

O funcionamento da Taco Bell no Shopping Norte Sul Plaza será de segunda a domingo, das 11h às 21h.

