Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Rede mundial de cosméticos de luxo vai inaugurar sua primeira loja na Capital

Abertura da unidade acontece nesta sexta-feira (3), no Shopping Campo Grande

30 setembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
Primeira unidade da rede ficará no Shopping Campo GrandePrimeira unidade da rede ficará no Shopping Campo Grande   (Foto: Divulgação)

A maior rede de cosméticos de prestígio do mundo vai abrir sua primeira loja na capital, a Sephora, chega ao Shopping Campo Grande, nesta sexta-feira (3), oferecendo uma experiência única para os apaixonados por beleza e produtos de alta qualidade.

Com 310m² de área, sendo 241m² dedicados ao espaço de vendas, a loja trará um portfólio exclusivo das marcas mais cobiçadas no universo da maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados com o cabelo.

Entre os destaques estão grandes nomes internacionais como Fenty Beauty, NARS e The Ordinary. Além disso, a loja contará com o Beauty Spa, um espaço dedicado ao autocuidado e serviços premium, proporcionando uma experiência ainda mais personalizada aos clientes.

Para celebrar a abertura, as primeiras 150 pessoas a chegarem à loja no dia da inauguração receberão um voucher de R$150 para utilizar em compras no mesmo dia.

As influenciadoras digitais Franciny Ehlke e Lelê Burnier também estarão presentes, tornando o evento ainda mais especial.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os dois com seus resultados da pescaria
Comportamento
Ana Castela passa fim de semana em pescaria com Zé Felipe e acende rumores de romance
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio
Comportamento
JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio
JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande
JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande
Com ingresso solidário, festa eletrônica promete movimentar Campo Grande
Comportamento
Com ingresso solidário, festa eletrônica promete movimentar Campo Grande
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Comportamento
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
A transmissão acontecerá na Capela do Milagre,
Comportamento
Igreja em Campo Grande transmite ao vivo canonização de Carlo Acutis neste domingo
Latam inaugura voos para Bonito
Comportamento
Latam inaugura voos para Bonito
Shopping tem fim de semana com vacinação na Capital
Comportamento
Shopping tem fim de semana com vacinação na Capital

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande