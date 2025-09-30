Rede mundial de cosméticos de luxo vai inaugurar sua primeira loja na Capital

A maior rede de cosméticos de prestígio do mundo vai abrir sua primeira loja na capital, a Sephora, chega ao Shopping Campo Grande, nesta sexta-feira (3), oferecendo uma experiência única para os apaixonados por beleza e produtos de alta qualidade.

Com 310m² de área, sendo 241m² dedicados ao espaço de vendas, a loja trará um portfólio exclusivo das marcas mais cobiçadas no universo da maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados com o cabelo.

Entre os destaques estão grandes nomes internacionais como Fenty Beauty, NARS e The Ordinary. Além disso, a loja contará com o Beauty Spa, um espaço dedicado ao autocuidado e serviços premium, proporcionando uma experiência ainda mais personalizada aos clientes.

Para celebrar a abertura, as primeiras 150 pessoas a chegarem à loja no dia da inauguração receberão um voucher de R$150 para utilizar em compras no mesmo dia.

As influenciadoras digitais Franciny Ehlke e Lelê Burnier também estarão presentes, tornando o evento ainda mais especial.

