Rei do marketing: barraco na 25 de março foi sobre música nova de Luan Santana

Marketing de milhões? Talvez! Na última terça-feira (27), imagens de um escândalo na Rua 25 de Março, em São Paulo, viralizou as redes sociais. Uma mulher, abalada com uma traição que sofreu do companheiro, se irritou com ele e, em meio a xingamentos e gritaria no meio da rua, pichou o carro do até então "traidor". Acontece, que o barraco nem era real.

Muitos apoiaram o gesto e filmaram o ocorrido, que ganhou repercussão na internet. Mas na verdade, era um marketing da nova música do cantor Sul-mato-grossense Luan Santana, com Matheus Fernandes.

Avaliado em 170 mil reais, o automóvel em cena era um Jeep Compass t270, que na situação, acabou tendo frases como “Deitou em duas camas”, “Se Fudeu” e “Vacilão” pichados na lataria. Gravações do público que assistia e incentivava a cena foram parar nas redes sociais e sites de fofoca.

Os cantores tem uma parceria que será lançada no próximo mês, no dia 7 de julho, e a ideia foi deixar o público no clima. Pelo visto, deu certo, né?!

A música fala sobre um homem que “deitou em duas camas” e “se fudeu”, porque agora se arrepende de ter traído a amada e de ter vacilado com ela. Confira:

Disc*ssão de casal parou a avenida 25 de Março e o cara acabou com o carro todo pichado: "Deitou em duas camas" pic.twitter.com/k8byScbll0 — BABADOS E AFINS (@babadoseafins) June 28, 2023

