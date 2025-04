Restaurante de Bonito entra no Top 100 de melhores do país

O restaurante Casa do João, situado em Bonito - a 297 km de Campo Grande, ingressou na lista do top 100 melhores lugares para se comer no país, após a montagem feita pela Revista Exame.

Esta é a primeira vez que um estabelecimento de Mato Grosso do Sul integra a lista da Exame, que está em sua quarta edição e foi elaborada por um júri composto por 65 especialistas em gastronomia.

Consolidado na cidade e sempre atraindo turistas, o estabelecimento ocupou a 86° posição no ranking. O restaurante foi fundado há 18 anos.

O local conta com uma culinária regional, trazendo pratos como traíra, pirarucu e pintado ao urucum, além de outros clássicos, como arroz carreteiro, macarrão de comitiva e carnes preparadas ao modo parmegiana. Carne de jacaré e o caldo de piranha também estão no cardápio.

O restaurante está localizado na Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, 664, no centro de Bonito.

